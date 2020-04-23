В правительстве утвердили программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Согласно нововведениям, льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.

Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны. Также уточняется, что минимальный взнос составит 20%, а разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство, пишет RT.

В правительстве отметили, что данная программа поможет выдать до 250 тысяч новых ипотечных кредитов.