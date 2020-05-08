В Казани начался заезд военной техники

Фото: kzn

В Казани начался заезд военной техники для поздравления ветеранов с Днем Победы. В составе колонны едет танк Т-34 «Колхозник Татарии».

Колонна стартовала в 9 утра с Оренбургского тракта. Далее военные проедут по улицам Павлюхина, Вишневского, Амирхана, Чуйкова, Восстания, по кольцу на Горьковском шоссе. После этого колонна свернет на Болотникова, Вахитова, Ленинскую дамбу и проедет по Лево-Булачной. Затем техника вернется к Оренбургскому тракту.

Ранее «Реальное время» анонсировало проезд военной техники по улицам Казани.