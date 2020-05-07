В пятницу по улицам Казани проедет танк Т-34 «Колхозник Татарии»
В пятницу, 8 мая, Казанское танковое училище организует автопробег исторической техники по улицам столицы Татарстана. В составе колонны проедет танк Т-34 «Колхозник Татарии».
Пробег планируется провести с 9.00 до 11.00, рассказал во время брифинга начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.
Легендарный танк собирался на деньги татарстанских тружеников тыла. В этом году механики восстановили его.
Жители Казани смогут увидеть, как военная техника едет по городу по телевизору.
9 мая в 18.00 в Казани продолжится небесная тема. Федерация воздухоплавания при благоприятной погоде организует перелет трех воздушных шаров с копией знамени Победы, флагами России и Татарстана.
Справка
Осенью 1942 года по инициативе молодежи Сабинского района в сельских районах Татарии широко развернулся сбор средств на танковую колонну «Колхозник Татарии». Всего сельские труженики собрали 100 миллионов рублей. 5 мая 1943 года танковая колонна из 200 «тридцатьчетверок» была передана делегацией ТАССР трем бригадам 10-го танкового корпуса в прифронтовом Старом Осколе. Командиром корпуса был наш земляк из Елабужского района генерал-майор танковых войск Василий Герасимович Бурков. Боевые машины с надписью на башнях «Колхозник Татарии» участвовали в танковом сражении на Курской дуге, освобождали левобережную Украину, форсировали Днепр, за что корпусу было присвоено почетное наименование «Днепровский». А Фатых Шарипов и еще 36 воинов корпуса стали Героями Советского Союза.
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