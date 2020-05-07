В пятницу по улицам Казани проедет танк Т-34 «Колхозник Татарии»

В пятницу, 8 мая, Казанское танковое училище организует автопробег исторической техники по улицам столицы Татарстана. В составе колонны проедет танк Т-34 «Колхозник Татарии».

Пробег планируется провести с 9.00 до 11.00, рассказал во время брифинга начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Легендарный танк собирался на деньги татарстанских тружеников тыла. В этом году механики восстановили его.

Жители Казани смогут увидеть, как военная техника едет по городу по телевизору.

9 мая в 18.00 в Казани продолжится небесная тема. Федерация воздухоплавания при благоприятной погоде организует перелет трех воздушных шаров с копией знамени Победы, флагами России и Татарстана.