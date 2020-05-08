Жители казанских поселков пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки

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Казанские поселки Константиновка, Царицынский Бугор, Сухая Река в майские праздники оказались переполнены мусором. При этом объем вывоза отходов в Казани увеличился на 50% из-за самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ», входящего в «РТ-Инвест», контейнерные и бункерные площадки стали заполняться крупногабаритными отходами: ветками и растительными остатками. Жалобы поступают и на дачников, которые приносят свой мусор на контейнерные площадки жилых домов.

Ранее сообщалось, что разделяющих мусор россиян хотят освободить от платы за вывоз отходов.

