Разделяющих мусор россиян хотят освободить от платы за вывоз отходов

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Россиян, которые разделяют отходы, планируют освободить от платы за вывоз мусора.

Как сообщает «Коммерсантъ», к четвертому кварталу 2020 года Минприроды планирует внести понятие «вторичные ресурсы» в закон «Об отходах производства и потребления». Для того, чтобы стимулировать граждан разделять мусор, планируется либо снизить плату за ввоз ТКО, либо сделать услугу бесплатной.

Ранее сообщалось, что в Казани будут семь разных типов мусорных площадок.

