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В Нижнекамске нарушителей карантина полиция собрала в тесном коридоре отдела

17:23, 07.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамске нарушителей карантина полиция собрала в тесном коридоре отдела

В Нижнекамске нарушители режима самоизоляции пожаловались, что полиция собрала несколько десятков человек в тесном помещении здания районного управления МВД.

Канал НТР 24 опубликовал видео от одного из таких нарушителей.

Все люди прибыли, чтобы лично принять участие в судебном процессе, который проходит в режиме видеоконференции.

На кадрах видно, что все участники находятся в одном тесном помещении и не могут соблюдать принципы социального дистанцирования.

Общество Татарстан
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