В Нижнекамске нарушителей карантина полиция собрала в тесном коридоре отдела

В Нижнекамске нарушители режима самоизоляции пожаловались, что полиция собрала несколько десятков человек в тесном помещении здания районного управления МВД.

Канал НТР 24 опубликовал видео от одного из таких нарушителей.

Все люди прибыли, чтобы лично принять участие в судебном процессе, который проходит в режиме видеоконференции.

На кадрах видно, что все участники находятся в одном тесном помещении и не могут соблюдать принципы социального дистанцирования.