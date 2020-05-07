Прокурор Татарстана присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков поддержал акцию «Бессмертный полк онлайн». В соцсетях ведомства он поделился фотографиями и историями своих дедов — участников Великой Отечественной войны.
Отец матери будущего главы надзорного ведомства Татарстана Халяф Бикбулатов служил в кавалерии, прошел три войны — Первую мировую, Советско-финскую, Великую Отечественную. На его счету много боевых подвигов. А его брат Фарах Бикбулатов, двоюродный дед Илдуса Нафикова, защищал нашу страну в качестве военного летчика.
До 75-й годовщины Победы оба не дожили.
Ранее «Реальное время» рассказало, как будут чествовать ветеранов в условиях самоизоляции.ОбществоВластьИстория Татарстан
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