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Соцсети: на крыше одного из домов Казани заметили танцующих подростков

13:30, 07.05.2020
Соцсети: на крыше одного из домов Казани заметили танцующих подростков
Фото: скриншот

На крыше дома по улице Габишева, 29 заметили танцующих под музыку подростков. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Так у нас подростки проводят каникулы... Это вообще нормально?» — отметила женщина, снявшая видео.

Ранее в Казани около одного из домов по Аметьевской магистрали местные жители устроили дискотеку во время действующего режима самоизоляции.

Общество Татарстан
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