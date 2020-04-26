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«Самое главное все дистанцию соблюдают»: в казанском дворе устроили очередную дискотеку

09:53, 26.04.2020
«Самое главное все дистанцию соблюдают»: в казанском дворе устроили очередную дискотеку
Фото: скриншот

В Казани около одного из домов по Аметьевской магистрали местные жители устроили дискотеку во время действующего режима самоизоляции. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

На кадрах видео можно заметить танцующих на улице людей под музыку, которая издается с первого этажа дома.


«Самое главное все дистанцию соблюдают», — отмечает автор видео.

Напомним, в Казани уже устраивали дворовые дискотеки.

Общество Татарстан
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