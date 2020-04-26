«Самое главное все дистанцию соблюдают»: в казанском дворе устроили очередную дискотеку

Фото: скриншот

В Казани около одного из домов по Аметьевской магистрали местные жители устроили дискотеку во время действующего режима самоизоляции. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

На кадрах видео можно заметить танцующих на улице людей под музыку, которая издается с первого этажа дома.



«Самое главное все дистанцию соблюдают», — отмечает автор видео.

Напомним, в Казани уже устраивали дворовые дискотеки.