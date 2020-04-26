«Самое главное все дистанцию соблюдают»: в казанском дворе устроили очередную дискотеку
В Казани около одного из домов по Аметьевской магистрали местные жители устроили дискотеку во время действующего режима самоизоляции. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
На кадрах видео можно заметить танцующих на улице людей под музыку, которая издается с первого этажа дома.
«Самое главное все дистанцию соблюдают», — отмечает автор видео.
Напомним, в Казани уже устраивали дворовые дискотеки.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым