У 42% россиян в кризис ухудшилось материальное положение

Доля респондентов, чье материальное положение, по их собственным оценкам, ухудшилось, во второй половине апреля выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) до 42%. Это показал второй опрос более 1 500 человек, проведенный «ИнФОМом» по заказу Центробанка. Первый опрос, призванный показать оценки россиянами их материального положения и инфляционных ожиданий, проводился со 2 по 10 апреля, второй — с 16 по 24 апреля.

Основная причина — выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу, пишут «Ведомости». Выросла доля и тех, кто отмечает серьезное снижение доходов — на 4 п. п. до 20% за две недели. Еще 20% отмечают, как и в прошлом опросе, незначительные потери в доходах.

Падение реальных доходов Росстат зафиксировал уже по итогам I квартала. Но за январь — март 2020 г. они снизились лишь на 0,2% в годовом выражении. Аналитики связывали падение доходов с девальвацией рубля после развала сделки ОПЕК+ в марте, но предупреждали, что основной удар от ограничений в условиях распространения коронавируса придется на II квартал. Материальные проблемы настигают россиян «постепенно», делают вывод эксперты «ИнФОМа» во втором исследовании для ЦБ.

Растет число и тех, кто потерял работу. В последнем опросе сократилась доля работающих по найму из-за уменьшения доли работников частных предприятий с 27 до 24% и одновременно несколько выросла доля тех, кто называет себя безработными, с 4 до 6%. Негативна и официальная статистика: в конце апреля министр труда Антон Котяков говорил о 950 тыс. официально зарегистрированных безработных, а 6 мая на совещании с президентом заявил уже о 1,2 млн зарегистрированных безработных.