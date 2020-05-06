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За март — апрель число безработных в России выросло на более чем 700 тысяч человек

16:10, 06.05.2020
За март — апрель число безработных в России выросло на более чем 700 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

На данный момент число зарегистрированных безработных россиян достигло 1 миллиона 243 тысяч человек. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Из общего количества 735 тыс. зарегистрировались в марте — апреле 2020 года.

Ранее эксперт заявил, что если ситуация с коронавирусом в России затянется, а режим самоизоляции будет продлен хотя бы на месяц, это может привести ко второй массовой волне безработицы.

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