За март — апрель число безработных в России выросло на более чем 700 тысяч человек

На данный момент число зарегистрированных безработных россиян достигло 1 миллиона 243 тысяч человек. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Из общего количества 735 тыс. зарегистрировались в марте — апреле 2020 года.

Ранее эксперт заявил, что если ситуация с коронавирусом в России затянется, а режим самоизоляции будет продлен хотя бы на месяц, это может привести ко второй массовой волне безработицы.