Власти Татарстана не обратили внимания на петицию с требованием лишить Марата Башарова звания

Вопроса о лишении актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана в повестке президента РТ Рустама Минниханова нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«И правительство республики, и президент республики в круглосуточном режиме работают исключительно в повестке новой коронавирусной инфекции», — отметила она.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ. Артист открыто признался, что бил своих жен, в эфире шоу «Секрет на миллион». Сам актер уверен, что подобная петиция не грозит ему реальным лишением звания.