В Казани продолжается строительство школы на Ершова

Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили ход строительства новой школы по улице Николая Ершова в Казани.

Учебное заведение строят в жилом комплексе «Арт Сити», рассчитано оно на 1501 ученика.

В трехэтажной школе будут учебные кабинеты, два бассейна, два спортзала, актовый зал, площадки для игры в футбол, хоккей, баскетбол и волейбол.

Сейчас строители завершают выполнение монолитного каркаса, ведутся работы по кирпичной кладке. Школу построят в 2021 году, передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.