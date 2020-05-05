Новости общества

17:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах скончался известный в городе челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов

16:42, 05.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах скончался известный в городе челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов

В Набережных Челнах скончался заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии горбольницы №5 Дмитрий Смородинов. Он находился в реанимации больницы №2.

Причина смерти пока не установлена, пишет chelny-biz.ru. По слухам врач находился на искусственной вентиляции легких, однако в пятой больнице уже опровергали наличие коронавируса у своего завотделением.

Смородинов был известным в городе врачом. К 51 году он провел несколько тысяч челюстно-лицевых операций. Общий стаж его работы врачом составлял почти 30 лет.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров