За что соцсети и СМИ любят Метшина, Зяббарова и Бурганова

Самые медиаэффективные: Метшин, Зяббаров, Бурганов

В рейтинге медиаэффективности республиканских руководителей, глав городов и районов Татарстана, составленном агентством «ПромРейтинг» за I квартал 2020 года, уверенно лидирует мэр Казани Ильсур Метшин. За ним следует министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, почетная «бронза» принадлежит руководителю Министерства образования Рафису Бурганову. К марту по понятным причинам уже начал набирать позиции в медиарейтинге министр здравоохранения Марат Садыков, а на пятом месте «угнездился» республиканский прокурор Илдус Нафиков. Все эти топ-менеджеры показали отличные результаты по присутствию в соцсетях, СМИ и по цитируемости.

Топ-5 самых медиаэффективных менеджеров Татарстана

Аналитики «ПромРейтинга» комментируют, что новый медиарейтинг топ-чиновников республики с середины квартала формировался под влиянием борьбы с коронавирусом. Поэтому в медиапоказателях серьезно поднялись министерства и ведомства (и их руководители), в обязанности которых входит непосредственная борьба с распространением эпидемии. Очень важным оказалось присутствие чиновников и администраций в соцсетях: поскольку запрос на это сильно подскочил, то «выиграли» в медиарейтинге те ведомства и их шефы, у которых уже был наработан этот опыт.

Лидерство казанского мэра в рейтинге обусловлено в основном тем, сколько инфоповодов «генерит» его ведомство, в том числе и на федеральном уровне. Большое их число положительно, но если заглянуть «поглубже» в соцсети, то там обнаруживается и негатив, и не самая активная работа с ним. На позицию Метшина в рейтинге повлияли такие важные инфоповоды, как предложение присвоить Казани звание города трудовой доблести, сдача мэром теста на коронавирус после вечеринки с Лещенко, новое школьное меню в Казани (еще «докоронавирусный» позитивный повод), меры поддержки в условиях пандемии (каждую неделю, по несколько поводов, в основном позитивных), принятие Генплана Казани (не всегда положительно обсуждаемый повод).

Главный вклад Марата Зяббарова в «коронавирусную» повестку — оперативная реакция на ажиотаж с ценами на крупы, имбирь и лимоны. Глава Минсельхозпрода показал, что держит ситуацию под контролем, да еще и поддержал активное присутствие в медиасреде. Итог — второе место.

«Бронзовый призер» рейтинга Рафис Бурганов поднялся с 12-го места на третье благодаря тому, что Минобр кратно увеличил свое присутствие и в соцсетях, и в мессенджерах. Удалось снизить число негатива в СМИ — в основном за счет того, что министр вовремя и человечно отреагировал на увольнение учителя труда из Азнакаево. Повлияли на медиарейтинг министра образования и события вокруг экзаменов и организация дистанционного обучения. Интересно будет посмотреть, как поведет себя рейтинг Бурганова по итогам перехода школ и вузов на «дистанционку» — все же первый квартал был в этом смысле только «заявительным», реально все происходит в апреле — мае.



Марат Садыков в тройку за первый квартал не вошел, но есть все шансы ждать его на топ-позициях во втором. Минздрав РТ держит уверенные позиции в рейтинге — и благодаря активному присутствию практически во всех соцсетях и СМИ в связи с коронавирусом, и за счет другой активности. А в первом квартале позиции министерства укреплял приезд туристов с Diamond Princess — Садыков умудрялся снимать народное напряжение в основном за счет того, что постоянно давал комментарии всем СМИ, которые пытались до него дотянуться, и успокаивал людей. Трагический повод — гибель Айрата Хайруллина — тоже, как бы это странно ни звучало, добавил очков Садыкову как медиаменеджеру: в вечер гибели депутата Минздрав сразу же взял на себя функцию оперативного штаба по информированию о ходе развития событий.

Топ «ныряльщиков»: Камартдинов, Безуевский, Гущин

Топ перемещений вниз возглавляет и.о. главы Буинского района Ранис Камартдинов. В его районе было несколько резонансных негативных инфоповодов (и в СМИ, и в соцсетях), но администрация на них совершенно не отреагировала. Среди них — потухший на все новогодние праздники Вечный огонь в Буинске, остановка работы городского транспорта, огромная свалка площадью в гектар, «прославившаяся» на всю страну, и еще несколько неприятностей, которые совершенно никак не были отработаны в медиаполе. Итог — «нырок» главы с 34-й позиции на 84-ю.

Топ-5 самой быстрой потери позиций за I квартал 2020 года

47 позиций потерял руководитель УФССП по РТ Игорь Безуевский. Главный пристав РТ «болтается» сейчас на 78-м месте благодаря системности появления негативных инфоповодов в соцсетях, связанных с его подчиненными. Народное негодование вызвала ликвидация торговых точек по решению суда и аресты имущества — ведомство постоянно становится инсайдером этой тематики, и вроде бы делает все правильно. Но в ряде случаев комментарии в соцсетях нивелируют весь положительный эффект от напряженной работы.

И, наконец, Иван Гущин перестал снабжать СМИ инсайдами, а негатив почти не отрабатывает. Результат — прыжок с 28-го места на 69-е. Одним из факторов сдачи позиций стала критика со стороны Рустама Минниханова за бюрократию (жалобы на слишком долгую историко-культурную экспертизу). Еще из негатива — скандал с остановкой реставрации мечетей и планируемый снос последнего деревянного дома на улице 1 Мая в Казани.



Людмила Губаева