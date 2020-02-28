Минниханов поддержал предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести»

На пятничном заседании Казгордумы президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести». Он подчеркнул, что такое звание станет признанием заслуг всей республики.

Президент Татарстана подчеркнул, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тысяч жителей республики. С войны не вернулись 356 тысяч человек. Многие из них были казанцами.

«В городе была сосредоточена вся наука Советского Союза, мы выпускали самолеты для фронта, работали госпитали. Конечно, мы будем бороться, чтобы получить звание города трудовой доблести», — передает слова президента РТ корреспондент «Реального времени».

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что Совет Федерации уже одобрил соответствующий законопроект, разработанный по предложению президента РФ Владимира Путина.

«Мы имеем все основания для присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» — казанцы внесли огромный вклад в дело Великой Победы», — добавил он.