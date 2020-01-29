Минэкологии Татарстана нашло в Буинске свалку площадью почти в гектар

Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью почти в 1 га. Как выяснилось в ходе проверки, отходы на данный участок выбрасывают местные жители.

В связи с образованием этой свалки в Буинский городской суд РТ направлено исковое заявление об устранении нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба министерства. Экологи ходатайствуют обязать администрацию сельского поселения ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.