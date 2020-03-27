Метшин сдал второй анализ на коронавирус

Мэр Казани Ильсур Метшин сдал сегодня уже второй анализ на коронавирус. Первый он сдал еще в понедельник, 23 марта, и его результат оказался отрицательным.

Градоначальник по собственной инициативе решил провериться на COVID-19, подчеркивает пресс-служба мэрии Казани. Отмечается также, что он находится в хорошей рабочей форме.

СМИ обратили внимание, что 13 марта Метшин побывал на дне рождения дочери композитора Игоря Крутого, где также был замечен певец Лев Лещенко. Сегодня у артиста подтвердился коронавирус.