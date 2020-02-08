Одного из пострадавших в крушении вертолета под Казанью перевели в палату

Фото: МЧС по РТ

Одного из пострадавших в крушении вертолета над Камой сегодня перевели из реанимации в палату. Медики говорят, что его состояние пока тяжелое, однако после стабилизации он был переведен в палату.

Второй пострадавший все еще находится в реанимации. Ему провели операцию, он остается под интенсивном наблюдении врачей, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.

Напомним, что крушение вертолета произошло вчера вечером над Куйбышевским водохранилищем. В результате авиакатастрофы погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Пилот и помощник депутата остались живы.