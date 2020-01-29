Киоски в переходе на площади Тукая пока не будут демонтировать — видео
Киоски в переходе на площади Тукая не будут демонтировать, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Дело в том, что вчера вступило в силу решение Арбитражного суда Татарстана о том, что все остается на своих местах. Арендатор у этих площадей всего один, а хозяева павильонов — всего лишь субарендаторы.
В январе появилось распоряжение мэрии — все ларьки они должны убрать до 28 января. В противном случае, местные власти сделают это принудительно.
По словам председателя Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслана Фазылянова, договор аренды истек и объекты стали незаконными.
Собственник подал иск в суд. Определение, признанное Арбитражным судом, пока приостанавливает снос ларьков, но только на время.
Согласно федеральному закону, исполком должен выставить площадь на аукцион. Пока что судебные разбирательства продолжаются, точку в этом деле может поставить только Верховный суд.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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