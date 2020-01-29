Киоски в переходе на площади Тукая пока не будут демонтировать — видео

Фото: скриншот

Киоски в переходе на площади Тукая не будут демонтировать, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Дело в том, что вчера вступило в силу решение Арбитражного суда Татарстана о том, что все остается на своих местах. Арендатор у этих площадей всего один, а хозяева павильонов — всего лишь субарендаторы.

В январе появилось распоряжение мэрии — все ларьки они должны убрать до 28 января. В противном случае, местные власти сделают это принудительно.

По словам председателя Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслана Фазылянова, договор аренды истек и объекты стали незаконными.

Собственник подал иск в суд. Определение, признанное Арбитражным судом, пока приостанавливает снос ларьков, но только на время.

Согласно федеральному закону, исполком должен выставить площадь на аукцион. Пока что судебные разбирательства продолжаются, точку в этом деле может поставить только Верховный суд.