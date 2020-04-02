Власти Казани увеличили траты на Генплан до 94,3 млн рублей

Исполком Казани решил внести изменения в постановление о Генплане города. Согласно новому документу, предельный объем средств, выделяемых на его разработку, составит 94,3 млн рублей.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

При этом в конце февраля сообщалось, что на Генплан уже потрачено 93,5 млн рублей.

Также над Генпланом можно работать до 31 декабря 2020 года. При этом он уже был опубликован в начале марта и вступил в силу.