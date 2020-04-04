Министр образования Татарстана выступил с заявлением о возобновлении учебы дистанционно

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов выступил с видеообращением к родителям школьников и студентов. Он рассказал, что с 6 апреля учеба возобновляется в дистанционном режиме в вузах, организациях среднего профессионального образования и школах.

— Будут в дистанционном режиме проходить учебную программу в соответствии с учебными планами, в соответствии с расписанием уроков утвержденным. Все наши дети и педагоги пока будут находиться дома и будут на различных платформах. Каждый ученик, каждый родитель знает, в какой программе будет обучаться ребенок.

Если ситуация стабилизируется, то в малокомплектных школах, то есть с числом учеников не более 20, учеба может быть организована в очной форме — с соблюдением требований Роспотребнадзора.