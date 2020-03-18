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Одна из продуктовых сетей России начала продавать «наборы паникера»

17:13, 18.03.2020
Одна из продуктовых сетей России начала продавать «наборы паникера»
Фото: соцсети

Покупатели сети гипермаркетов «Ашан» заметили в магазинах полные тележки с набором продуктов и средств гигиены с заранее указанной ценой. В соцсетях акцию окрестили «набором паникера».

Судя по фотографиям, наборы содержат гречку, сахар, муку, растительное масло, макароны, а также туалетную бумагу и влажные салфетки.

Ранее сегодня вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов, а также сформировать запасы. По ее словам, прямо сейчас в РФ нет дефицита продовольствия, даже тех категорий товара, вокруг которых «необоснованно вызван ажиотаж.

БизнесРозничная торговля
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