«Казаньоргсинтез» получил чистую прибыль 2 млрд рублей за первый квартал

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало финансовые итоги первого квартала 2020 года. Чистая прибыль предприятия за этот период составила 1,973 млрд рублей, а выручка «Казаньоргсинтеза» за первый квартал — 16,233 млрд рублей.

Благодаря тому, что предприятие не снижало объемов производства и реализации продукции, удалось достичь положительный финансовый результат на фоне ухудшившейся конъюнктуры рынка. В первой половине квартала на российском рынке полимеров во многом сохранялись негативные тенденции: профицит и низкие цены. Рост цен на ряд полимеров, в частности на полиэтилен высокого давления и поликарбонат, наметился лишь в марте.

«Казаньоргсинтез» в первом квартале 2020 года остается верен консервативной кредитной политике. Предприятие работает без долгосрочных кредитных обязательств, проводя все модернизационные мероприятия за счет собственных средств.

Напомним, в марте действия «Казаньоргсинтеза» оценили эксперты Fitch Ratings. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «Казаньоргсинтез» на уровне «B+», прогноз «Стабильный».