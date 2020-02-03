В Татарстане снизили прожиточный минимум

Правительство Татарстана постановлением установило величину прожиточного минимума на IV квартал 2019 года в размере 8 938 рублей. Это на 357 рублей меньше, чем в III квартале (9 295 рублей).

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в октябре-декабре 2019 года снизился с 9 920 до 9 534 рублей, для пенсионеров — c 7 604 до 7 311 рублей, для детей — с 9 228 до 8 889 рублей.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 руб., для пенсионеров — 8 788 рублей.