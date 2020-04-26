Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

По итогам января-марта 2020 года реальные доходы россиян уменьшились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете Росстата отмечается, что несмотря на снижение реальных доходов доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 12,5% до 12%.



Среднедушевые доходы населения с января по март 2020 года составили 31,2 тыс. рублей. Это на 3,3% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Ранее аналитики «Райффайзенбанка» провели исследование об уровне зарплат в Казани. Выяснилось, что большинство работников считает, что работодатель им недоплачивает.