Главное о коронавирусе на 5 мая: новый «рекорд» по заболевшим в Татарстане и 4 человека на ИВЛ
Татарстан: новый пик заражений и падение индекса самоизоляции
Сегодня, к утру 5 мая, в Татарстане был лабораторно подтвержден еще 91 новый случай новой коронавирусной инфекции. Таким образом, республика побила вчерашний «рекорд» по числу диагностированных случаев (за сутки к 4 мая было 86 случаев, что также стало максимальным значением в РТ).
Легкое или бессимптомное течение болезни наблюдается у 62-х больных, которые продолжают лечение в домашней самоизоляции, остальные 29 зараженных были госпитализированы в больницы республики. При этом из 91-го нового случая только два «завозные», остальные 89 человек заразились при контактах с больными. Территориально в безусловных лидерах по числу зараженных остается Казань (здесь за сутки к 5 мая выявили 52 человека с коронавирусом), 9 человек обнаружились в Набережных Челнах. В остальных районах Татарстана число зараженных за последние 24 часа не превышает четырех человек.
Распределение заразившихся по возрастным группам:
До 18 лет- 6
От 18 до 30 — 9
От 30 до 50- 41
От 50 до 60-22
От 60 до 70 — 9
От 70 до 80 — 3
От 80 до 90 -1
Старше 90-0
Таким образом, всего с момента начала коронавирусной пандемии, в Татарстане нашли 1 208 зараженных COVID-19. По количеству зараженных Татарстан по-прежнему занимает 14-е место среди 85 регионов России.
- На сегодня четверо инфицированных коронавирусом на территории Татарстана остаются на аппарате ИВЛ, за минувшие сутки выздоровело 19 человек, всего с момента начала эпидемии — 164.
- На фоне устойчивого роста числа зараженных коронавирусом, выявляемых каждые сутки, в Татарстане критически снижается индекс самоизоляции — числовое значение, отображающее, насколько хорошо жители региона соблюдают карантинный режим и избегают посещения общественных мест. По последним данным на 11 часов 5 мая индекс в Казани достиг 2,4 балла, что означает «на улице очень много людей». Столица республики на последнем месте по индексу самоизоляции среди российских городов-милионников вместе с Челябинском.
Россия: 95 новых жертв и больше тысячи «выздоровевших»
За последние сутки в России подтверждено 10 тысяч 102 случая новой коронавирусной инфекции, из которых порядка 50% не имели клинических проявлений заражения. Оперштаб сообщает о выявлении заболевших в 83 регионах страны. Таким образом, всего в стране количество заболевших достигло 155 370 случаев.
С 4 по 5 мая скончались 95 россиян с подтвержденным диагнозом COVID-19. За весь период пандемии в стране жертвами коронавируса стали уже 1 451 человека. В то же время значительно выросло число выздоровевших россиян: с вирусом за последние сутки справились 1 770 человек, а с момента начала пандемии их число увеличилось до 19 865.
Топ-10 регионов России по количеству зараженных сегодня выглядит так:
- При нынешнем объеме потребления защитных костюмов для медиков в России 200-300 тысяч штук в сутки объем их производства в стране составляет только порядка 60 тысяч штук. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 апреля он составлял 57,2 тысяч штук в сутки. К середине мая Минпромторг рассчитывает довести объемы производства до 110 тысяч штук в сутки, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября школы вновь будут принимать учеников в штатном режиме.
- В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, главной темой которого станут рекомендации по поэтапному выходу регионов страны из режима самоизоляции.
В мире: плюс 4 тысячи смертей от COVID-19 за сутки и открытие кафе в Чехии
На сегодняшний день в мире коронавирусом нового типа заразились 3 миллиона 584 тысячи 322 человека, из которых больше 64 тысяч подтвердили диагноз COVID-19 за минувшие сутки. За день скончались свыше четырех тысяч, таким образом, с момента начала пандемии умерли уже 251,5 тысяч человек, инфицированных новым коронавирусом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
В условном «рейтинге» стран мира по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 5 мая особых изменений нет. По-прежнему лидером как по числу зараженных, так и по количеству сделанных тестов остаются США (свыше 1,1 млн случаев). За последние сутки число обнаруженных случаев COVID-19 в Штатах увеличилось на 19 тысяч человек. На втором месте, как и днем ранее, Испания с 218 тысячами зараженных, на третьем — Италия с 211 тысячами (обе страны прибавили по тысяче зараженных за сутки с 4 по 5 мая). На седьмом месте также остается Россия.
- Данные Университета Хопкинса традиционно разнятся с российскими цифрами: по данным международного центра, за минувшие сутки в России коронавирус нового типа подтвердился еще у 10 тысяч 581 человек.
- Европа продолжает плавно выходить из карантина. За последние сутки, например, в Чехии, было подтверждено всего 38 случаев COVID-19. Уже в грядущий понедельник, 11 мая, Чехия запустит третий этап снятия изоляции: возобновится работа международного автобусного и железнодорожного сообщения, откроются крупные магазины, рестораны и кафе с уличными террасами.
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