Главное о коронавирусе на 5 мая: новый «рекорд» по заболевшим в Татарстане и 4 человека на ИВЛ

Татарстан: новый пик заражений и падение индекса самоизоляции

Сегодня, к утру 5 мая, в Татарстане был лабораторно подтвержден еще 91 новый случай новой коронавирусной инфекции. Таким образом, республика побила вчерашний «рекорд» по числу диагностированных случаев (за сутки к 4 мая было 86 случаев, что также стало максимальным значением в РТ).

Легкое или бессимптомное течение болезни наблюдается у 62-х больных, которые продолжают лечение в домашней самоизоляции, остальные 29 зараженных были госпитализированы в больницы республики. При этом из 91-го нового случая только два «завозные», остальные 89 человек заразились при контактах с больными. Территориально в безусловных лидерах по числу зараженных остается Казань (здесь за сутки к 5 мая выявили 52 человека с коронавирусом), 9 человек обнаружились в Набережных Челнах. В остальных районах Татарстана число зараженных за последние 24 часа не превышает четырех человек.

Распределение заразившихся по возрастным группам:

До 18 лет- 6

От 18 до 30 — 9

От 30 до 50- 41

От 50 до 60-22

От 60 до 70 — 9

От 70 до 80 — 3

От 80 до 90 -1

Старше 90-0

Таким образом, всего с момента начала коронавирусной пандемии, в Татарстане нашли 1 208 зараженных COVID-19. По количеству зараженных Татарстан по-прежнему занимает 14-е место среди 85 регионов России.

На сегодня четверо инфицированных коронавирусом на территории Татарстана остаются на аппарате ИВЛ, за минувшие сутки выздоровело 19 человек, всего с момента начала эпидемии — 164.

На фоне устойчивого роста числа зараженных коронавирусом, выявляемых каждые сутки, в Татарстане критически снижается индекс самоизоляции — числовое значение, отображающее, насколько хорошо жители региона соблюдают карантинный режим и избегают посещения общественных мест. По последним данным на 11 часов 5 мая индекс в Казани достиг 2,4 балла, что означает «на улице очень много людей». Столица республики на последнем месте по индексу самоизоляции среди российских городов-милионников вместе с Челябинском.

Фото Ильи Репина

Россия: 95 новых жертв и больше тысячи «выздоровевших»

За последние сутки в России подтверждено 10 тысяч 102 случая новой коронавирусной инфекции, из которых порядка 50% не имели клинических проявлений заражения. Оперштаб сообщает о выявлении заболевших в 83 регионах страны. Таким образом, всего в стране количество заболевших достигло 155 370 случаев.

С 4 по 5 мая скончались 95 россиян с подтвержденным диагнозом COVID-19. За весь период пандемии в стране жертвами коронавируса стали уже 1 451 человека. В то же время значительно выросло число выздоровевших россиян: с вирусом за последние сутки справились 1 770 человек, а с момента начала пандемии их число увеличилось до 19 865.



Топ-10 регионов России по количеству зараженных сегодня выглядит так:

При нынешнем объеме потребления защитных костюмов для медиков в России 200-300 тысяч штук в сутки объем их производства в стране составляет только порядка 60 тысяч штук. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 апреля он составлял 57,2 тысяч штук в сутки. К середине мая Минпромторг рассчитывает довести объемы производства до 110 тысяч штук в сутки, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября школы вновь будут принимать учеников в штатном режиме.

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, главной темой которого станут рекомендации по поэтапному выходу регионов страны из режима самоизоляции.

В мире: плюс 4 тысячи смертей от COVID-19 за сутки и открытие кафе в Чехии

На сегодняшний день в мире коронавирусом нового типа заразились 3 миллиона 584 тысячи 322 человека, из которых больше 64 тысяч подтвердили диагноз COVID-19 за минувшие сутки. За день скончались свыше четырех тысяч, таким образом, с момента начала пандемии умерли уже 251,5 тысяч человек, инфицированных новым коронавирусом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Данные arcgis.com

В условном «рейтинге» стран мира по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 5 мая особых изменений нет. По-прежнему лидером как по числу зараженных, так и по количеству сделанных тестов остаются США (свыше 1,1 млн случаев). За последние сутки число обнаруженных случаев COVID-19 в Штатах увеличилось на 19 тысяч человек. На втором месте, как и днем ранее, Испания с 218 тысячами зараженных, на третьем — Италия с 211 тысячами (обе страны прибавили по тысяче зараженных за сутки с 4 по 5 мая). На седьмом месте также остается Россия.