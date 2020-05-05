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Рогозин показал, как ПСО «Казань» строит космодром Восточный

03:39, 05.05.2020
Рогозин показал, как ПСО «Казань» строит космодром Восточный
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство стартового комплекса под «Ангару» на космодроме Восточный продолжается даже в праздничные дни.

В подтверждение Рогозин опубликовал несколько видео в Twitter.

«Строительство должно быть завершено в 2022 году», — написал глава Роскосмоса. Пуски планируется начать уже осенью 2023 года.

Напомним, что подрядчиком строительства стартового комплекса под «Ангару» выступает ПСО «Казань».

Общество Татарстан
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