Рогозин показал, как ПСО «Казань» строит космодром Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство стартового комплекса под «Ангару» на космодроме Восточный продолжается даже в праздничные дни.

В подтверждение Рогозин опубликовал несколько видео в Twitter.

Новое видео с космодрома #Восточный . Строительство объектов стартового комплекса тяжёлой ракеты «Ангара» идёт и в праздничные дни. Надо с максимальной пользой использовать тёплые месяцы для обеспечения «запаса прочности» в графике стройки. pic.twitter.com/xVrHB185vn — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020

«Строительство должно быть завершено в 2022 году», — написал глава Роскосмоса. Пуски планируется начать уже осенью 2023 года.

Напомним, что подрядчиком строительства стартового комплекса под «Ангару» выступает ПСО «Казань».

Строительство должно быть завершено в 2022 году pic.twitter.com/tONrEPRNbg — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020