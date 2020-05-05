Рогозин показал, как ПСО «Казань» строит космодром Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство стартового комплекса под «Ангару» на космодроме Восточный продолжается даже в праздничные дни.
В подтверждение Рогозин опубликовал несколько видео в Twitter.
Новое видео с космодрома #Восточный . Строительство объектов стартового комплекса тяжёлой ракеты «Ангара» идёт и в праздничные дни. Надо с максимальной пользой использовать тёплые месяцы для обеспечения «запаса прочности» в графике стройки. pic.twitter.com/xVrHB185vn— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020
«Строительство должно быть завершено в 2022 году», — написал глава Роскосмоса. Пуски планируется начать уже осенью 2023 года.
Напомним, что подрядчиком строительства стартового комплекса под «Ангару» выступает ПСО «Казань».
Строительство должно быть завершено в 2022 году pic.twitter.com/tONrEPRNbg— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020
Общество Татарстан
Строительство должно быть завершено в 2022 году pic.twitter.com/tONrEPRNbg— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020
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