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Промышленность

Строительство первой очереди космодрома Восточный выполнено на 30%

12:39, 27.12.2019
Строительство первой очереди космодрома Восточный выполнено на 30%
Фото: russian.space

Строительство объектов первой очереди космодрома Восточный выполнено на 30%, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Первый этап строительства: из 19 объектов введено только 6. Порядка 20 млрд рублей не освоено», — передает ТАСС его слова.

В настоящее время на стройке работают более 1 тыс. человек и 140 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в 2020 году во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный будут работать до 5 тыс. строителей. С этого года подрядчиком стройки второй очереди является ПСО «Казань».

Промышленность Татарстан
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