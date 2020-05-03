Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»)

Также Мурашко отметил, что нельзя исключать второй волны эпидемии коронавируса.

Ранее главный кардиолог Минздрава РФ заявил, что ограничительные меры, которые принимаются в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, должны быть жестче, а степень ответственности за их нарушение — выше.

