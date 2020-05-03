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Главный кардиолог Минздрава выступил за ужесточение ограничительных мер в России

15:35, 03.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Главный кардиолог Минздрава выступил за ужесточение ограничительных мер в России
Фото: realnoevremya.ru

Ограничительные меры, которые принимаются в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, должны быть жестче, а степень ответственности за их нарушение — выше, заявил главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом — увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — отметил эксперт.

Также Бойцов подчеркнул, что если жители России будут игнорировать режим самоизоляции, то это может привести к негативному развитию эпидемической ситуации в стране и к росту смертей, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случаев коронавирусной инфекции.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:51
    Пусть лусше этот кардиолог отчитается, на сколько процентов от сердечной недостаточности людей больше умерло, во время карантикул.
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