Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд «Закят» «сирийским детишкам» («Закят» — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).

Эти деньги достались ему на телевизионном шоу «Секрет на миллион» за раскрытие своей семейной тайны. Он признался, что человек, которого он всегда считал отцом, на самом деле его отчим.

Ранее Башаров на ток-шоу признался, что поднимал руку на своих жен. В ответ на это в Сети появилась петиция лишить Башарова премий звания народного артиста Татарстана, которая уже собрала более 50 тысяч подписей.