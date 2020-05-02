Петиция лишить Башарова звания народного артиста Татарстана собрала более 50 тысяч подписей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Петиция с требованием лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ собрала 51 242 подписи (данные на 9.00 2 мая).



Напомним, петиция была создана после публичного признания Башарова в насилии в семье. В интервью он признался, что поднимал руку на двоих своих жен. Сам артист в ответ на требование отнять у него звания ответил, что люди, подписывающие петицию, не выдавали ему званий, а потому лишить их могут только те, кто непоследственно его награждал.