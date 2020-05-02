Более 3,2 млн человек в мире заразились COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона и составило 3 267 184, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, от коронавирусной инфекции скончались почти 230 тыс. человек.

За сутки в мире зафиксировали более 91,9 тысячи новых случаев заражения и 5 799 смертей. Больше всего заражений зарегистрировано в Европе. Там более 1,4 млн зараженных COVID-19, передает «РИА Новости».

Напомним, сегодня в Татарстане подтверждены 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в РТ заразились 960 человек. За последние сутки в России подтверждено 9 623 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в стране количество заболевших достигло 124 054.

