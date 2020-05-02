Главное о коронавирусе на 2 мая: новый симптом и дети среди умерших

Летальность от COVID-19 в Татарстане составляет 0,11%

Сегодня в Татарстане подтверждены 66 новых случаев коронавирусной инфекции.

15 человек госпитализированы в больницы, 51 пациент с легкой или бессимптомной формой лечится дома. 9 случаев — завозные, 57 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (27), Набережных Челнах (6) и Нижнекамске. Также заболевшие есть в Азнакаевском (4), Лаишевском (5), Дрожжановском (3), Сабинском (3), Балтасинском (3) районах. По двое заболевших выявлены в Альметьевском и Атнинском районах, по одному — в Высокогорском, Пестречинском, Сармановском и Ютазинском

Распределение возрастных групп:

До 18 лет — 8

От 18 до 30 — 6

От 30 до 50 — 25

От 50 до 60 — 12

От 60 до 70 — 7

От 70 до 80 — 5

От 80 до 90 — 2

Старше 90 — 1



График прироста заражений по Татарстану:

Таким образом, всего в РТ заразились 960 человек. Двое пациентов (оба- в Набережных Челнах) скончались, выздоровели 115. По количеству зараженных Татарстан занимает 15 место среди 85 регионов России.

За сутки вылечились 15 человек. Пятеро из них казанцы, трое — жители Пестречинского района, по одному случаю зафиксировано в Набережных Челнах, Арском, Бавлинском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Сармановском районах.

К аппаратам искусственной вентиляции легких вчера были подключены четыре пациента.

Интересные факты:

В Татарстане самая низкая смертность от коронавируса среди регионов, в которых зафиксированы летальные случаи. По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,11%.

Реальное количество заразившихся в Москве превышает 250 тысяч

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случаев коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране количество заболевших достигло 124 054. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. За весь период от коронавируса в стране скончались 1222 человека.

По количеству заболевших в мире Россия находится на 8-м месте.

График прироста заболевших по стране

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

Интересные факты:

Врачи больничного комплекса в Коммунарке (Москва) выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2% от общего числа горожан. Это значит, что число заболевших в Москве превышает 250 тысяч. Официальная статистика — 62 658.

За время пандемии в России скончались от коронавируса двое детей. Еще 11 детей с подтвержденным диагнозом находятся в тяжелом состоянии.

В мире еще больны 2 078 254 человека

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 402 435 человек, 239 652 скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. Количество активных болеющих составляет 2 078 254 человек.

1 131 492 случаев приходится на США. Затем по количеству заболевших идут Испания (242 988), Италия (207 428), Великобритания (177 454), Франция (167 346).

По количеству летальных исходов впереди США (65 776) Италия (28 236), Великобритания (27 510), Испания (24 824), Франция (24 594).



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