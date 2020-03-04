Платную трассу Москва — Казань предложили назвать «Иван Грозный» и «Золотая Орда»

Во время голосования за название новой платной трассы от Казани до Москвы пользователи предложили множество вариантов. В том числе фигурировали такие названия, как «Золотая Орда», «Казанова» и «Иван Грозный».

Всего поступило более 160 различных предложений, рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор». Среди них были «Эчпочмак», «Айдаштрассе» и «Князь Владимир».

Накануне в соцсетях подвели промежуточные итоги голосования. В пятерке лидеров оказались:

«Казань» «Евразия» «Восток» «Кама» «Иван Грозный»

Однако названия «Казань» и «Восток» исключили из голосования. В первом случае «Автодор» объясняет это возможностью продлить трассу до Екатеринбурга и далее. Также оказалось, что трасса «Восток» уже существует и связывает Хабаровск с Находкой.

Таким образом, в тройке лидеров остались «Евразия», «Кама» и «Иван Грозный».

Ранее сообщалось, что новую платную трассу М-12 Москва — Казань могут построить раньше срока. Предположительно, на этот проект придется потратить более 700 млрд рублей.