КАМАЗ совместно со Сбербанком и «Яндексом» подготовил план нормативной базы о беспилотниках

ПАО «КАМАЗ», Сбербанк, «Яндекс» и «Группа ГАЗ» подготовили план развития законодательства для беспилотного транспорта.

Так, в документ включили проведение около 30 технологических и нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств, передает ТАСС совместное сообщение компаний.

План разделили на три этапа. Согласно ему, в этом году предлагается существенно расширить условия тестирования, в 2021 году — разработать нормативные и технологические условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной, а на последнем этапе, начиная с 2022 года, создать условия для полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.

Документ уже направили Минтрансу РФ, Минпромторгу РФ и Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

