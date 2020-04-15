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Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

06:19, 15.04.2020
Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

Правила должны разработать Минтранс РФ, МВД, Минпромторг и Минэкономики до 12 мая. Предполагается поэтапный ввод беспилотников на дорогах. В ряде регионов будет работать «опытная коммерческая эксплуатация» таких машин, передает «Коммерсант».

Напомним, в Иннополисе работает беспилотное такси.

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