В Казани на майские праздники продлят запрет на посещение кладбищ

В Казани во время майских праздников нельзя будет посещать кладбища. Послаблений в этой части не предусмотрено, рассказал заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов на пресс-конференции, посвященной принятым ограничительным мерам в период распространения новой коронавирусной инфекции в Татарстане.

«С 11 апреля было запрещено посещать кладбища, за исключением обращений по получению услуг по погребению или же по участию в погребении. Ограничение по похоронам не более 20 человек пока не оговорено, но необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра», — уточнил спикер.

Напомним, с 11 апреля в Татарстане запретили посещение кладбищ для чего-либо, кроме обращения за услугами по погребению или самой церемонии погребения.

