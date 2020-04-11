Кабмин Татарстана официально запретил посещение кладбищ и открыл МФЦ
Правительство Татарстана опубликовало новый вариант постановления о мерах противодействия пандемии коронавируса. Теперь в документ внесены как запрет на посещение кладбищ, так и разрешение на работу многофункциональных центров (МФЦ).
Документ был подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и опубликован накануне.
В постановлении прописано, что с 11 апреля на территории запрещается посещение кладбищ для чего-либо, кроме обращения за услугами по погребению или самой церемонии погребения.
А с 13 апреля МФЦ вновь откроются, но будут принимать заявления на услуги, только если их невозможно подать онлайн. Также прием будет вестись, только если посещение заранее согласовано и назначено время.
Об этих изменениях уже сообщалось ранее. Теперь же они оформлены юридически.ОбществоВласть Татарстан
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