Кабмин Татарстана официально запретил посещение кладбищ и открыл МФЦ

Правительство Татарстана опубликовало новый вариант постановления о мерах противодействия пандемии коронавируса. Теперь в документ внесены как запрет на посещение кладбищ, так и разрешение на работу многофункциональных центров (МФЦ).

Документ был подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и опубликован накануне.

В постановлении прописано, что с 11 апреля на территории запрещается посещение кладбищ для чего-либо, кроме обращения за услугами по погребению или самой церемонии погребения.

А с 13 апреля МФЦ вновь откроются, но будут принимать заявления на услуги, только если их невозможно подать онлайн. Также прием будет вестись, только если посещение заранее согласовано и назначено время.

Об этих изменениях уже сообщалось ранее. Теперь же они оформлены юридически.