Регионам и Минкультуры РФ поручили продумать поддержку зоопарков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры РФ совместно с регионами провести мониторинг зоопарков, океанариумов, дельфинариев, цирков и проработать дополнительные меры по поддержке и содержанию животных.

В ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Мишустин обратил внимание на то, что многие зоопарки, в особенности частные, в период введенного режима самоизоляции оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных.

Также он отметил необходимость того, чтобы регионы обратили внимание на такие организации и оказали им помощь.

Кроме того, премьер-министр напомнил,что океанариумы, дельфинарии, зоопарки и цирки были включены в соответствующий перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана господдержка на федеральном уровне, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что казанский океанариум может закрыться из-за повышения стоимости аренды в пять раз. Инвесторы океанариума за счет собственных средств выплачивают зарплаты сотрудникам и заботятся о всех обитателях.

