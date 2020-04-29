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В Татарстане полицейские спасли задыхающегося ребенка

12:56, 29.04.2020
В Татарстане полицейские спасли задыхающегося ребенка
Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские спасли задыхающегося ребенка. Малыш начал задыхаться при кормлении из бутылочки.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, к капитанам полиции Павлу Назарову и Айрату Валиеву обратился 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053. Мужчина пояснил полицейским, что в салоне автомобиля находится его 7-месячный сын, который захлебнулся детской смесью и не может дышать.

Инспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть и сопроводили автомобиль до ближайшей станции скорой медицинской помощи, где ему оказали медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что малыш проглотил кусок полиэтилена, из-за чего он не мог больше свободно дышать и есть.

Общество Татарстан
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