В Татарстане полицейские спасли задыхающегося ребенка

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские спасли задыхающегося ребенка. Малыш начал задыхаться при кормлении из бутылочки.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, к капитанам полиции Павлу Назарову и Айрату Валиеву обратился 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053. Мужчина пояснил полицейским, что в салоне автомобиля находится его 7-месячный сын, который захлебнулся детской смесью и не может дышать.

Инспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть и сопроводили автомобиль до ближайшей станции скорой медицинской помощи, где ему оказали медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что малыш проглотил кусок полиэтилена, из-за чего он не мог больше свободно дышать и есть.