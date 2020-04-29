По вопросам коронавируса татарстанцев будет консультировать робот Лилия

В Татарстане жителей начнет консультировать робот Лилия Она ответит на вопросы о коронавирусной инфекции, режиме самоизоляции и системе цифровых пропусков.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РТ, Лилия должна снизить нагрузку на операторов контакт-центра цифровых пропусков. Жителям не придется ждать очереди на свободного оператора, на их вопросы теперь может ответить робот.

Со временем список вопросов, на которые может ответить Лилия, пополнится. Сейчас она может ответить на самые популярные: перечислить симптомы COVID-19, время действия пропусков, проблемы с регистрацией в системе выдачи пропусков и другие.

Чтобы получить консультацию у Лилии, нужно позвонить по номеру горячей линии: +7(800)-250-90-33. Далее голосовое меню предложит выбрать цель звонка. В случае если человек не желает ждать свою очередь для обслуживания, можно нажать цифру 3. Тогда звонок будет переведен на робота.

