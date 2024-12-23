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Эмманюэль Макрон утвердил новое правительство Франции

21:06, 23.12.2024
Эмманюэль Макрон утвердил новое правительство Франции
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил состав нового правительства, на встрече с новым премьер-министром Франсуа Байру. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Основные посты в новом кабинете сохранили члены предыдущего правительства, о чем сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Министром иностранных дел вновь назначен Жан-Ноэль Барро, который возглавляет это ведомство с сентября 2024 года.

Должность министра вооруженных сил продолжит занимать Себастьен Лекорню, а министерство внутренних дел останется в руках Брюно Ретайо.

Как сообщает телеканал BFMTV, новый премьер был склонен изменить руководство в министерствах дипломатии и обороны, однако Макрон, учитывая традиции подбора министров в этих сферах, оставил все на своих местах.

Анастасия Фартыгина

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