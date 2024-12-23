В России пенсионерам досрочно выплатят пенсию за январь 2025 года

Фото: Роман Хасаев

Некоторые пенсионеры получат досрочные выплаты пенсий за январь 2025 года в декабре, сообщил Соцфонд страны в своем телеграм-канале.

Выплаты будут перечислены до 28 декабря тем, чьи пенсии через банк приходят в дни новогодних праздников с 1 по 9 января.



Досрочные выплаты охватывают все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. При этом пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, будут получать пенсии в привычные сроки — почтальоны начнут их доставку на дом с 3 января.

Ожидается, что досрочные страховые пенсии за январь будут выплачены в новом, проиндексированном размере.

Напомним, что в Татарстане досрочно перечислят детские пособия за декабрь. Это связано с предстоящими новогодними праздниками.



Анастасия Фартыгина