В России пенсионерам досрочно выплатят пенсию за январь 2025 года
Некоторые пенсионеры получат досрочные выплаты пенсий за январь 2025 года в декабре, сообщил Соцфонд страны в своем телеграм-канале.
Выплаты будут перечислены до 28 декабря тем, чьи пенсии через банк приходят в дни новогодних праздников с 1 по 9 января.
Досрочные выплаты охватывают все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. При этом пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, будут получать пенсии в привычные сроки — почтальоны начнут их доставку на дом с 3 января.
- Ожидается, что досрочные страховые пенсии за январь будут выплачены в новом, проиндексированном размере.
Напомним, что в Татарстане досрочно перечислят детские пособия за декабрь. Это связано с предстоящими новогодними праздниками.
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