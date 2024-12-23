Бронирование путевок в Анапу упало на 30% после разлива мазута

Фото: Динар Фатыхов

Количество бронирований путевок в Анапу на летний сезон снизилось на 30% после ЧП с разливом мазута в Черном море, вызванного крушением нефтяных танкеров. Об этом сообщила «Газета.Ru».



По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, темпы бронирования существенно замедлились, однако пока не наблюдается массовых отказов от путевок на лето. Туристы, уже купившие путевки, могут отложить свои решения на несколько месяцев в зависимости от развития ситуации — они либо аннулируют бронирования, либо все же решат поехать.

Что касается новогодних праздников, то бронирования в Анапу остаются в силе. Ромашкин пояснил, что это связано с тем, что зимой туристы обычно не купаются в море, а предпочитают отдых в отелях с бассейнами. Кроме того, изменения в планах на каникулы могут вызвать сложности из-за ограниченного времени до начала выходных.

Накануне на берегу Черного моря под Новороссийском после разлива мазута обнаружены тела десяти мертвых дельфинов.



Анастасия Фартыгина