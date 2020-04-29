«Таттелеком» сообщил о результатах годового собрания акционеров

ПАО «Таттелеком» сообщил о результатах годового общего собрания акционеров, которое прошло 24 апреля в заочной форме.

Так, акционеры утвердили годовой отчет по результатам 2019 года. Выручка группы компаний «Таттелеком», куда входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», составила 9,68 млрд рублей. Чистая прибыль группы увеличилась до 586,4 млн рублей. Чистая прибыль материнской компании выросла с 805,2 млн рублей до 842,2 млн рублей, или на 4,6%.

Также на собрании акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 421,2 млн рублей за 2019 год. Оставшаяся часть финансовой прибыли по результатам прошлого года в размере 420,9 млн рублей будет распределена в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Таттелеком».



Кроме того, акционеры избрали совет директоров. Из него вышли два человека — Дмитрий Вандюков и Сергей Коростелов. В совет директоров вошли Радик Гисмятов и Айрат Нурутдинов.

По итогам проведенного после собрания заседания совета директоров его председателем вновь выбрали Валерия Сорокина.