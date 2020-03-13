Группа компаний «Таттелеком» увеличила чистую прибыль более чем на 250%

Выручка группы компаний «Таттелеком», куда входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», составила 9,68 млрд рублей, согласно данным об итогах деятельности за 2019 год согласно РСБУ.

По сравнению с 2018 годом доход вырос на 4,5%. Рост выручки обеспечило повышение доходов по мобильной связи (ООО «ТМТ»). В этом сегменте доход составил 1,71 млрд рублей, прирост составил 47,2%.

Чистая прибыль группы увеличилась до 586,4 млн рублей. Как пояснили в компании, рост на 257 % обеспечило повышение показателей по проводному и беспроводному сегментам.

Кроме того, чистая прибыль материнской компании выросла с 805,2 млн рублей до 842,2 млн рублей, или на 4,6%, а убыток ООО «ТМТ» уменьшился с 641 млн рублей до 355,8 млн рублей.

Также значение показателя EBITDA по ООО «ТМТ» в 2019 году впервые вышло в положительную зону и составило 242,1 млн рублей. Годом ранее значение EBITDA было в отрицательном значении в 104,2 млн рублей.

За 2019 год значение EBITDA по группе составило 2,8 млрд рублей, что на 27,5 % выше аналогичного показателя 2018 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай») по РСБУ за период с января по сентябрь возросла со 155,4 млн рублей в прошлом году до 454,6 млн рублей в 2019 году. Таким образом, рост составил 192,5 %.

