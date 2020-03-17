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ПАО «Таттелеком» направит на дивиденды 421 млн рублей

10:06, 17.03.2020
ПАО «Таттелеком» направит на дивиденды 421 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 421,2 млн рублей за 2019 год.

Согласно данным, опубликованным на сайте раскрытия информации, оставшаяся часть финансовой прибыли по результатам прошлого года в размере 420,9 млн рублей будет распределена в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Таттелеком».

Таким образом, чистая прибыль компании по результатам 2019 года составила 842,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выручка группы компаний «Таттелеком», куда входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», составила 9,68 млрд рублей. Чистая прибыль группы увеличилась до 586,4 млн рублей.

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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