ПАО «Таттелеком» направит на дивиденды 421 млн рублей

ПАО «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 421,2 млн рублей за 2019 год.

Согласно данным, опубликованным на сайте раскрытия информации, оставшаяся часть финансовой прибыли по результатам прошлого года в размере 420,9 млн рублей будет распределена в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Таттелеком».

Таким образом, чистая прибыль компании по результатам 2019 года составила 842,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выручка группы компаний «Таттелеком», куда входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», составила 9,68 млрд рублей. Чистая прибыль группы увеличилась до 586,4 млн рублей.

