В Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число пациентов с COVID-19 выросло до 752. При этом вылечились еще пять пациентов, таким образом, из больниц выписали 83 человек, от коронавирусной инфекции умер один пациент.



За последние сутки в России зарегистрировано 5 841 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 99 399 человек. За весь период в 972 случаях зафиксирован летальный исход. Выздоровело 10 286 человек.

